СБУ пыталась передать российским военным бомбу под видом шахмат

ФСБ: одну из бомб для ликвидации военных пенсионерками замаскировали под шахматы

Одну из бомб, предназначенных для ликвидации российских военных пенсионерками, замаскировали под набор шахмат. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что для совершения преступления пенсионеры должны были лично передавать военнослужащим самодельное взрывное устройство, закамуфлированные под бытовые предметы.

Согласно опубликованному видеоролику, одна из бомб была замаскирована под шахматную доску. Ее намеревались передать военному, при раскрытии «подарка» произошел бы взрыв.

Как сообщили в ФСБ, сотрудники украинских спецслужб, выдавая себя за российских силовиков, обманом вовлекли пятерых российских пенсионерок в попытки покушения на военнослужащих РФ с помощью замаскированных под бытовые предметы взрывных устройств.

Ранее ФСБ показала видео с признаниями пенсионерок, завербованных украинскими спецслужбами.