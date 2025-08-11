На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СБУ пыталась передать российским военным бомбу под видом шахмат

ФСБ: одну из бомб для ликвидации военных пенсионерками замаскировали под шахматы
true
true
true
close
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Одну из бомб, предназначенных для ликвидации российских военных пенсионерками, замаскировали под набор шахмат. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что для совершения преступления пенсионеры должны были лично передавать военнослужащим самодельное взрывное устройство, закамуфлированные под бытовые предметы.

Согласно опубликованному видеоролику, одна из бомб была замаскирована под шахматную доску. Ее намеревались передать военному, при раскрытии «подарка» произошел бы взрыв.

Как сообщили в ФСБ, сотрудники украинских спецслужб, выдавая себя за российских силовиков, обманом вовлекли пятерых российских пенсионерок в попытки покушения на военнослужащих РФ с помощью замаскированных под бытовые предметы взрывных устройств.

Ранее ФСБ показала видео с признаниями пенсионерок, завербованных украинскими спецслужбами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами