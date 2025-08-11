На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснила, как проявляется отравление метанолом

Врач Шишенкова: отравление метанолом происходит моментально
true
true
true
close
Shutterstock

Отравление метанолом происходит моментально, человек может почувствовать судороги и сильную боль в животе. Об этом «Москве 24» рассказала врач-нарколог Любовь Шишенкова.

По ее словам, симптомы могут появиться и через некоторое время, у некоторых — на следующий день, это будет зависеть от дозировки вещества. Врач посоветовала сразу же вызывать скорую помощь, потому что это может привести к трагическим последствиям.

«Если человеку удалось выжить, он часто страдает от инвалидизации, в частности полной слепоты», — подчеркнула Шишенкова.

Она отметила, что метанол сначала поражает печень, а потом почки, из-за чего возникает почечная недостаточность. После этого у пациентов наступают клинические симптомы. Чтобы не допустить отравления метиловым спиртом, она посоветовала покупать алкогольную продукцию только в проверенных магазинах, с лицензированными акцизными наклейками.

Ученые из Университет Аделаиды (Австралия) до этого создали «метаноловый алкотестер» — устройство, которое сможет оперативно диагностировать отравление опасным метиловым спиртом.

Ранее сообщалось, что ученые превратили углекислый газ в сахар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами