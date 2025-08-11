Врач объяснила, как проявляется отравление метанолом

Отравление метанолом происходит моментально, человек может почувствовать судороги и сильную боль в животе. Об этом «Москве 24» рассказала врач-нарколог Любовь Шишенкова.

По ее словам, симптомы могут появиться и через некоторое время, у некоторых — на следующий день, это будет зависеть от дозировки вещества. Врач посоветовала сразу же вызывать скорую помощь, потому что это может привести к трагическим последствиям.

«Если человеку удалось выжить, он часто страдает от инвалидизации, в частности полной слепоты», — подчеркнула Шишенкова.

Она отметила, что метанол сначала поражает печень, а потом почки, из-за чего возникает почечная недостаточность. После этого у пациентов наступают клинические симптомы. Чтобы не допустить отравления метиловым спиртом, она посоветовала покупать алкогольную продукцию только в проверенных магазинах, с лицензированными акцизными наклейками.

Ученые из Университет Аделаиды (Австралия) до этого создали «метаноловый алкотестер» — устройство, которое сможет оперативно диагностировать отравление опасным метиловым спиртом.

