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Ученые превратили углекислый газ в сахар

SCMP: ученые превратили метанол в белый сахар
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Ученые из Тяньцзиньского института промышленной биотехнологии Академии наук КНР представили систему, которая превращает метанол — вещество, получаемое из углекислого газа или промышленных выбросов — в белый сахар. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

Технология основана на так называемой in vitro биотрансформации: специально собранный набор ферментов вне живого организма поэтапно превращает простые углеродные соединения в сложные сахара. Ферменты представляют собой белковые молекулы, которые ускоряют химические реакции в живых системах. Они выступают в роли катализаторов практически во всех биохимических реакциях, протекающих в живых организмах.

В лабораторных условиях использование in vitro биотрансформации ученым удалось получить сахарозу с выходом до 86%. Разработка также отличается высокой гибкостью. Система может производить не только сахарозу, но и фруктозу, крахмал, амилозу, амилопектин, целлобиозу и другие углеводы, которые востребованы в пищевой и фармацевтической промышленности.

По словам авторов, прямая конверсия углекислого газа в пищевые вещества может существенно снизить нагрузку на сельское хозяйство, снизить затраты воды и сократить углеродный след.

Отмечается, что технология еще требует доработки — в частности, повышения стабильности ферментов. Однако ученые считают, что в будущем она может стать альтернативой традиционному производству сахара и других важных соединений.

Ранее ученые научились превращать пищевые отходы в биоразлагаемый пластик.

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