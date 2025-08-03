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Вассерман заявил о невозможности мира с сохранением нынешней Украины

Вассерман заявил, что завершение СВО возможно только после ликвидации Украины
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман в беседе с mk.ru заявил, что сроки завершения специальной военной операции (СВО) зависят исключительно от России.

Он подчеркнул, что поставленные задачи не могут быть выполнены при сохранении Украины в ее нынешнем виде. По его мнению, страна, которую он назвал террористической организацией, должна быть полностью ликвидирована.

Комментируя обсуждения в США о возможных сроках окончания конфликта, Вассерман отметил, что американцы не располагают достоверной информацией по этому вопросу. Он выразил мнение, что, несмотря на определенный запас прочности у НАТО, даже западные союзники не готовы бесконечно расходовать свои ресурсы на поддержку Украины.

В конце июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украине отведена роль буферного государства между Россией и Западом, и в обозримом будущем она не станет членом Европейского союза, поскольку это втянет западные страны в войну с РФ.

Ранее Орбан назвал условия наступления мира на Украине.

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