Депутат Госдумы назвал средний размер пенсии в России

Средний размер пенсии в России составляет около 23,5 тыс. руб. Об этом сообщил депутат Государственной думы Алексей Говырин («Единая Россия») в беседе с РИА Новости.

По словам парламентария, точная сумма ежемесячных выплат достигает 23 448 рублей. Эта цифра складывается из двух компонентов: пенсионных баллов и фиксированной выплаты. Каждый год официального труда позволяет накопить до 10 баллов, при этом стоимость одного балла в 2025 году составит 145,69 рубля.

Говырин уточнил, что итоговая сумма рассчитывается по формуле: количество баллов умножается на их стоимость, после чего добавляется фиксированная выплата в размере 8 907,70 руб. На размер влияют продолжительность стажа и объем отчислений в Социальный фонд.

Отдельные правила действуют для жителей Крайнего Севера (они получают надбавки) и некоторых категорий граждан, таких как получатели пенсий по инвалидности или потере кормильца. Работающим пенсионерам в январе и августе проводят перерасчет с добавлением баллов за прошедший год.

7 августа сообщалось, что в России проживает почти 41 миллион пенсионеров.

Ранее российским пенсионерам рассказали, как получить ежемесячную денежную выплату.