На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российским пенсионерам рассказали, как получить ежемесячную денежную выплату

Роскачество: пенсионеры в РФ могут оформить ежемесячную денежную выплату
true
true
true
close
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

В России некоторые категории пенсионеров могут получить от государства дополнительные социальные услуги, включая бесплатные лекарства, санаторно-курортное лечение и проезд в пригородном транспорте. Кроме того, они имеют право выбрать вместо услуг ежемесячную денежную выплату, рассказали RT в пресс-службе Роскачества.

К льготным категориям пенсионеров относятся люди с инвалидностью, дети-инвалиды, а также получившие инвалидность во время военных действий и ветераны боевых действий. Кроме того, на льготы имеют право участники и дети Великой Отечественной войны, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, Севастополя и Сталинграда, труженики тыла и россияне, пострадавшие от радиационных катастроф, перечислили в Роскачестве.

Пенсионеры-льготники обладают правом выбора между набором социальных услуг и ежемесячными выплатами. Причем есть возможность отказаться только от части льгот – например, от проезда, а затем подать заявление в Соцфонд о денежной компенсации. Процедура проводится один раз – постоянно подтверждать выбор не придется, а заявление отнести может как сам пенсионер, так и его опекун, подчеркнули в ведомстве.

Компенсационная выплата за услуги, от которых льготник отказался, будет начисляться в автоматическом режиме. Причем за пенсионером сохраняется право в любой момент отказаться от выплаты и вернуть положенные услуги, заключили в Роскачестве.

Напомним, по данным Соцфонда на 1 июля, всего в России на учете состоят 40 811 900 пенсионеров. Из них 7,6 миллиона пенсионеров работают, 2,3 миллиона получают пенсию по инвалидности, 1,45 миллиона — по потере кормильца.

Ранее в Госдуме раскрыли, сколько в 2025 году получают военные пенсионеры.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами