В Турции десятки человек пострадали в результате землетрясения

МВД Турции: 29 человек пострадали из-за землетрясения в провинции Балыкесир

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что в провинции Балыкесир в результате землетрясения пострадали 29 человек. Его слова передает телеканал NTV.

По словам министра внутренних дел, одного человека не удалось спасти.

Мэр города Сындыргы Серкан Сак сказал, что в населенном пункте обрушились как минимум 10 зданий. Ведутся спасательные работы, под завалами находятся несколько человек. При этом четырех человек удалось спасти, отметил Сак.

Землетрясение в Турции магнитудой 6,1 было зафиксировано в 19:55. Продолжительность толчков составила около 20–30 секунд. В квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые местные жители выбежали на улицу. Приложения на смартфонах предупредили о толчках всего за несколько секунд до их начала.

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) уточнило, что эпицентр землетрясения находился в районе города Сындыргы в провинции Балыкесир. Очаг залегал на глубине 11 км. После землетрясения произошло не менее 20 афтершоков, магнитуда пяти из них была выше 4.

Ранее россиянка из Турции рассказала о тревожном чемоданчике на случай землетрясений.

