Магнитуда землетрясения в Турции составила 6,1

Магнитуда землетрясения в Стамбуле и ближайших городах составила 6,1
Telegram-канал «SHOT»

Магнитуда землетрясения, ощущавшегося в Стамбуле и ближайших городах, составила 6,1. Об этом сообщает пресс-служба Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Землетрясение зафиксировано в районе Сындыргы провинции Балыкесир. Очаг стихии залегал на глубине 11 км.

В настоящий момент специалисты начали оценку ущерба, на данный момент никаких негативных последствий землетрясения не зафиксировано.

На западе Турции произошло землетрясение. Подземные толчки ощущались на западе Стамбула в 19:55 (время совпадает с мск), их продолжительность составила около 20-30 секунд. В квартирах раскачивались люстры и мебель.

Утром 30 июля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,7. Эпицентр природного катаклизма находился в 161 км от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 32 км. Это землетрясение стало сильнейшим в регионе с 1952 года. После него местных жителей предупредили об угрозе цунами и призвали их покинуть прибрежную зону.

Ранее система Google из-за ошибки не предупредила 10 млн человек о мощном землетрясении.

