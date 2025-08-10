В эпицентре землетрясения в Турции обрушился целый район

В турецком Cындыргы после землетрясения рухнули 10 домов в одном районе

В турецкой провинции Балыкесир после землетрясения обрушился целый район в городе Cындыргы. Об этом сообщает Milliyet.

Мэр Сындыргы Серкан Сак рассказал, что из-за толчков в городе рухнуло 10 зданий. Из-под завалов удалось спасти четырех человек. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Землетрясение в Турции было зафиксировано в 19:55. Продолжительность толчков составила около 20-30 секунд. В квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые местные жители выбежали на улицу. Приложения на смартфонах предупредили о толчках всего за несколько секунд до их начала.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) уточнило, что эпицентр землетрясения находился в районе Сындыргы в провинции Балыкесир. Очаг залегал на глубине 11 км.

Ранее россиянка из Турции рассказала о тревожном чемоданчике на случай землетрясений.