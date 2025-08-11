В Калининградской области шторм вынес на пляжи россыпи янтаря

Шторм выбросил россыпи янтаря на пляжи города Балтийска в Калининградской области. Об этом пишет «Российская газета».

В соцсетях местные жители пишут, что на берегу можно легко собрать горсть янтаря, размеры которого варьируются от мелких крупинок до крупных кусков.

Калининградка Мария Иванькова рассказала, что море выбрасывает янтарь регулярно, но в таких объемах — редко.

Отмечается, что причиной «янтарного урожая» стал шторм, который поднял со дна природный сукцинит.

В Калининградском янтарном комбинате объяснили, что минералу десятки миллионов лет, а его залежи сформировались благодаря древней смоле реликтовых деревьев, оказавшейся на дне Балтийского моря после таяния ледника.

В начале августа Калининградский янтарный комбинат «Ростеха» сообщил, что крупнейший самородок янтаря под названием «Сувенир Балтики» был продан на аукционе более чем за один миллион рублей. Уникальный в своем роде аукцион состоялся в рамках форума янтарной отрасли AmberForum25, который впервые проводится в Москве.

Цена на двухкилограммовый «Сувенир Балтики» повышалась 53 раза и в результате выросла с 650 тысяч рублей до 1,18 млн рублей.

Ранее в Калининградской области в янтаре обнаружили таракана возрастом 35 млн лет.