На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Калининградской области шторм вынес на пляжи россыпи янтаря

«РГ»: шторм усыпал янтарем пляжи Балтийска в Калининградской области
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Шторм выбросил россыпи янтаря на пляжи города Балтийска в Калининградской области. Об этом пишет «Российская газета».

В соцсетях местные жители пишут, что на берегу можно легко собрать горсть янтаря, размеры которого варьируются от мелких крупинок до крупных кусков.

Калининградка Мария Иванькова рассказала, что море выбрасывает янтарь регулярно, но в таких объемах — редко.

Отмечается, что причиной «янтарного урожая» стал шторм, который поднял со дна природный сукцинит.

В Калининградском янтарном комбинате объяснили, что минералу десятки миллионов лет, а его залежи сформировались благодаря древней смоле реликтовых деревьев, оказавшейся на дне Балтийского моря после таяния ледника.

В начале августа Калининградский янтарный комбинат «Ростеха» сообщил, что крупнейший самородок янтаря под названием «Сувенир Балтики» был продан на аукционе более чем за один миллион рублей. Уникальный в своем роде аукцион состоялся в рамках форума янтарной отрасли AmberForum25, который впервые проводится в Москве.

Цена на двухкилограммовый «Сувенир Балтики» повышалась 53 раза и в результате выросла с 650 тысяч рублей до 1,18 млн рублей.

Ранее в Калининградской области в янтаре обнаружили таракана возрастом 35 млн лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами