В России на аукционе продали крупнейший самородок янтаря

Крупнейший самородок янтаря под названием «Сувенир Балтики», представленный Калининградским янтарным комбинатом «Ростеха» на аукционе, был продан более чем за один миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба комбината.

Уникальный в своем роде аукцион янтарных самородков состоялся в рамках форума янтарной отрасли AmberForum25, который впервые проводится в Москве.

Внимание участников аукциона привлекли крупные образцы янтаря весом от одного килограмма и более, которые редко встречаются в наши дни. В 2024 году было найдено десять таких самородков, а в текущем году — пока только пять. Наиболее крупным самородком, представленным на прошедших торгах, стал камень «Сувенир Балтики» весом 2,122 килограмма. Цена на данный экземпляр повышалась 53 раза и в результате выросла с 650 тысяч рублей до 1,18 млн рублей.

Отмечается, что самородок «Сувенир Балтики» обладает необычной структурой. Первоначально смола проникла в ствол дерева, в результате чего образовалась первая часть самородка. После разрушения естественного препятствия в виде коры дерева смола получила возможность натечь сверху. Широкий спектр оттенков включает в себя светлый матовый, медовый прозрачный и коньячно-красный цвета.

В июне специалисты Калининградского янтарного комбината «Ростеха» обнаружили в янтаре таракана возрастом 35-40 млн лет.

Ранее ювелир рассказал, что в Калининграде продают фальшивый янтарь с насекомыми.