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В России на аукционе продали крупнейший самородок янтаря

Крупнейший самородок янтаря «Сувенир Балтики» продали за 1,18 млн рублей
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Shutterstock/FOTODOM

Крупнейший самородок янтаря под названием «Сувенир Балтики», представленный Калининградским янтарным комбинатом «Ростеха» на аукционе, был продан более чем за один миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба комбината.

Уникальный в своем роде аукцион янтарных самородков состоялся в рамках форума янтарной отрасли AmberForum25, который впервые проводится в Москве.

Внимание участников аукциона привлекли крупные образцы янтаря весом от одного килограмма и более, которые редко встречаются в наши дни. В 2024 году было найдено десять таких самородков, а в текущем году — пока только пять. Наиболее крупным самородком, представленным на прошедших торгах, стал камень «Сувенир Балтики» весом 2,122 килограмма. Цена на данный экземпляр повышалась 53 раза и в результате выросла с 650 тысяч рублей до 1,18 млн рублей.

Отмечается, что самородок «Сувенир Балтики» обладает необычной структурой. Первоначально смола проникла в ствол дерева, в результате чего образовалась первая часть самородка. После разрушения естественного препятствия в виде коры дерева смола получила возможность натечь сверху. Широкий спектр оттенков включает в себя светлый матовый, медовый прозрачный и коньячно-красный цвета.

В июне специалисты Калининградского янтарного комбината «Ростеха» обнаружили в янтаре таракана возрастом 35-40 млн лет.

Ранее ювелир рассказал, что в Калининграде продают фальшивый янтарь с насекомыми.

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