Таракана возрастом 35 млн лет обнаружили в Калининградской области

В Калининградской области в янтаре обнаружили таракана возрастом 35 млн лет

Специалисты Калининградского янтарного комбината «Ростеха» обнаружили в янтаре таракана, возраст которого может составлять 35-40 млн лет. Об этом сообщили в пресс-службе комбината, передает ТАСС.

Камень медового цвета был обнаружен во время ручной сортировки. Он весит всего семь граммов, его размер — 4,1 на 2,1 см.

Отмечается, что насекомое застыло в окаменевшей смоле, которая миллионы лет назад стекала по стволу реликтового дерева. Уникальность находки состоит в том, что древнего таракана можно рассмотреть в подробностях: янтарь сохранил тонкую сетку крыльев, лапки и голову.

«Это крупнейший представитель тараканообразных, обнаруженных нами за последние пять лет», — сказала специалист-геммолог янтарного комбината Анна Дугина.

Она добавила, что похожие виды сейчас встречаются в тропических регионах.

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Ранее археологи нашли древнейшие в мире орудия из китовой кости.