Эрдоган отреагировал на землетрясение в Турции

Эрдоган выразил соболезнования пострадавшим от землетрясения на западе Турции

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в соцсетях выразил соболезнования пострадавшим при землетрясении на западе страны.

Политик сообщил, что в регионе с первых минут работают сотрудники экстренных служб. Власти внимательно следят за происходящим.

По его словам, толчки ощущались в соседних от Балыкесира провинциях, но их власти сразу приняли необходимые меры.

«Да убережет Бог нашу страну от любых бедствий», — написал Эрдоган в конце поста.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Землетрясение в Турции было зафиксировано в 19:55. Продолжительность толчков составила около 20-30 секунд. В квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые местные жители выбежали на улицу. Приложения на смартфонах предупредили о толчках всего за несколько секунд до их начала.

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) уточнило, что эпицентр землетрясения находился в районе города Сындыргы в провинции Балыкесир. Очаг залегал на глубине 11 км. Мэр Сындыргы Серкан Сак рассказал, что из-за толчков в городе рухнуло 10 зданий. Из-под завалов удалось спасти четырех человек, поиски остальных продолжаются.

Ранее россиянка из Турции рассказала о тревожном чемоданчике на случай землетрясений.