В Волгограде рецидивист выстрелил в бродячую собаку из окна квартиры

В Волгограде мужчина стрелял из окна и ранил бездомную собаку

В Волгограде мужчина выстрелил из пневматики в бездомную собаку, животное не выжило. Об этом сообщили в полиции региона.

Недавно в дежурную часть обратилась местная жительница, которая заявила о произошедшем на ее глазах преступлении.

Женщина пояснила, что неизвестный устроил стрельбу из окна квартиры и ранил бродячую собаку. В результате животное серьезно пострадало, спасти его не удалось.

Личность стрелка быстро установили. Им оказался 50-летний ранее судимый местный житель, у которого был изъят пневматический пистолет.

Подозреваемый был задержан и сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Фигуранту грозит новый срок.

Ранее мужчина сбросил собаку с моста на железнодорожные пути в российском регионе.