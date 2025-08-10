В Волгограде рецидивист выстрелил в бродячую собаку из окна квартиры

В Волгограде мужчина выстрелил из пневматики в бездомную собаку, животное не выжило. Об этом сообщили в полиции региона.
Недавно в дежурную часть обратилась местная жительница, которая заявила о произошедшем на ее глазах преступлении.
Женщина пояснила, что неизвестный устроил стрельбу из окна квартиры и ранил бродячую собаку. В результате животное серьезно пострадало, спасти его не удалось.
Личность стрелка быстро установили. Им оказался 50-летний ранее судимый местный житель, у которого был изъят пневматический пистолет.
Подозреваемый был задержан и сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Фигуранту грозит новый срок.
Ранее мужчина сбросил собаку с моста на железнодорожные пути в российском регионе.