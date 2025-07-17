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Мужчина сбросил собаку с моста на железнодорожные пути в российском регионе

Житель Новосибирской области расправился с бездомной собакой и закопал ее
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В Новосибирской области мужчина сбросил собаку на железнодорожные пути. Об этом сообщает транспортная полиция Сибири.

Инцидент произошел на станции Болотная под Новосибирском. По словам очевидцев, неизвестный сбросил собаку с переходного моста на железнодорожные пути.

Личность живодера вскоре установили, им оказался 41-летний житель города Болотное. Мужчина признался в содеянном и заявил, что расправился с бездомной собакой, которая несколько дней появлялась около его дома. Перед совершением преступления сибиряк выпил, а затем закопал животное на придомовой территории.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, решается вопрос возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными».

Ранее в Ленобласти пьяная пара расправилась со своей собакой.

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