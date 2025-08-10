В Госдуме заявили об отсутствии связи между крамбл куки и ожирением россиян

Крамбл куки – сладость, ставшая в последнее время популярной среди россиян благодаря соцсетям – в одной порции около 600 калорий, что, по мнению диетологов, достаточно много. Все продукты питания, которые существуют, они безопасны, если не содержат вредных веществ, заявил «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«Если мы возьмем диабетика там с первым типом, и он наестся печенья и не уколет инсулин, [у него будет] инсулиновая кома. Тоже самое [произойдет] с любым другим продуктом питания, содержащим сахар. Привязываться к конкретному печенью и его калорийности — смысла никакого нет. Вопрос ожирения, он стоит на повестке. Безусловно. И здесь дело не в том, чтобы запрещать или каким-то [образом] вмешиваться Госдуме по поводу таких продуктов», — сказал он.

По словам Леонова, побороть ожирение смогут здоровый образ жизни, занятие спортом и умеренное потребление сахаросодержащих продуктов.

«И в целом люди все больше и больше склонны следить за собой, поэтому тренд этот только нарастает. Я думаю, что в этом плане мы движемся в правильное русло. Те люди, которые не хотят за собой следить, не хотят ограничивать себя в тех или иных вредных продуктах, страдают ожирением. Здесь вопрос врачебного вмешательства, либо это специализированные доктора должны решать этот вопрос. Человек должен обращаться самостоятельно [к врачам и] найти в себе волю, чтобы похудеть», — сказал он.

Крамбл куки – печенье из США, которое приобрело популярность. В состав входит большое количество сахара, муки и сливочного масла в одной порции. У печенья есть начинки разных вкусов, в зависимости от них калорийность варьируется от 560 до тысячи.

Ранее диетолог заявила, чтобы съесть один крамбл куки, необходимо пробежать 30 км.