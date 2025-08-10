«Ничего, кроме сахара»: диетолог предупредила россиян о вреде крамбл куки

Потребление крамбл куки может привести к диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям. По калорийности одно печенье составляет около трети суточной нормы потребления пищи, заявила «Газете.Ru» врач-терапевт, диетолог Елена Соломатина.

«Такое печенье легко приведет к диабету — дальше, к сердечно сосудистым заболеваниям пути. Дело-то не в калориях — калории калориям рознь. Мы не питаемся печеньями и конфетами — мы должны получить вместе с калориями полезные продукты, то есть, строительный материал – витамины, микро-, макроэлементы, катализаторы, без которых мы жить не сможем. Мы получили голую энергию [когда съели крамбл куки]. Значит, чтобы выработать эту голую энергию, километров 30 пробежать нам надо. Кто это сделает? Поэтому, это будет откладываться в жир», — сказала она.

Если человеку хочется сладкого, стоит проверить уровень хрома в крови, заявила Соломатина. Врач сравнила тягу к сладкому с наркотиками.

«Это печенье разрушает организм не меньше героина, и съев три такие в день, захочется еще. Чем больше мы будем есть, тем больше будет дозировка. Что такое тренд? Человеческая психика устроена так — она всегда идет за вожаком, мы социальные, нам нужен обязательно вожак. Вожак может привести к благоприятным целям, а может к тем, которые нужны ему. В данном случае, [вожаки это] производители печенья, бенефициары, которые зарабатывают на этом деньги», — сказала она.

Крамбл куки – печенье из США, которое приобрело популярность благодаря соцсетям. В состав входит большое количество сахара, муки и сливочного масла в одной порции. У печенья есть начинки разных вкусов, в зависимости от них, калорийность варьируется от 560 до тысячи.

