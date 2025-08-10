В Бурятии в результате пожара пострадал 14-летний подросток

МЧС РФ: подросток получил ожоги при тушении загоревшегося сарая в Бурятии

Подросток пострадал в результате пожара в поселке Зун-Мурино в Республике Бурятия. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что рано утром в населенном пункте загорелся деревянный сарай. На этом фоне подросток вместе с бабушкой выбежали на улицу, чтобы попытаться самостоятельно ликвидировать пламя. Мать ребенка в это время звонила в экстренные службы.

«К моменту прибытия пожарных <...> строение было полностью охвачено огнем. В ходе тушения 14-летний юноша получил ожоги обоих предплечий и лица», — говорится в заявлении.

По информации МЧС, подростка доставили в медицинское учреждение.

Огнеборцам потребовалось менее 20 минут, чтобы потушить пожар. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров, его предположительная причина — неосторожное обращение с огнем.

