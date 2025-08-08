В Москве загорелись десять гаражей

В районе Шипиловского проезда в Москве горят десять гаражей

В районе Шипиловского проезда в Москве на 100 квадратных метрах горят гаражи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По предварительным данным, огнем охвачены десять гаражей. На место инцидента прибыли несколько пожарных машин. Информация о пострадавших уточняется.

7 августа в Торжке Тверской области дети остались в частном доме без присмотра взрослых и устроили пожар. Несовершеннолетние пытались приготовить еду. Возгорание смогли потушить местные жители. Одного из детей госпитализировали, подробности о его состоянии неизвестны.

6 августа в Кемерово загорелось здание крупнейшего городского рынка «Колос». По данным главного управления МЧС РФ по Кемеровской области, пламя распространилось на площади около 50 квадратных метров. На момент пожара посетителей в помещениях не было. Никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее на рынке в Уфе произошел крупный пожар.