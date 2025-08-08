На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве загорелись десять гаражей

В районе Шипиловского проезда в Москве горят десять гаражей
true
true
true
close
Shutterstock

В районе Шипиловского проезда в Москве на 100 квадратных метрах горят гаражи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По предварительным данным, огнем охвачены десять гаражей. На место инцидента прибыли несколько пожарных машин. Информация о пострадавших уточняется.

7 августа в Торжке Тверской области дети остались в частном доме без присмотра взрослых и устроили пожар. Несовершеннолетние пытались приготовить еду. Возгорание смогли потушить местные жители. Одного из детей госпитализировали, подробности о его состоянии неизвестны.

6 августа в Кемерово загорелось здание крупнейшего городского рынка «Колос». По данным главного управления МЧС РФ по Кемеровской области, пламя распространилось на площади около 50 квадратных метров. На момент пожара посетителей в помещениях не было. Никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее на рынке в Уфе произошел крупный пожар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами