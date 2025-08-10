На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сотни тысяч японцев получили указания об эвакуации из-за ливней

NHK: в Японии около 309 тысяч жителей призвали эвакуироваться из-за ливней
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Около 309 тыс. японцев на западе острова Хонсю и прилегающем к нему юго-западном острове Кюсю получили указания об эвакуации в связи с угрозой наводнений и оползней. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

По информации журналистов, природные катаклизмы могут быть вызваны сильными дождями.

В материале говорится, что в первую очередь эвакуироваться должны жители небольших населенных пунктов, расположенных в горных районах. Особенно это касается пожилых людей. Например, проследовать в безопасные места попросили почти 227 тыс. человек в возрасте 65 лет и старше, проживающих в префектуре Кагосима на острове Кюсю.

Как отметили журналисты, на фоне сильных ливней между городом Хиросима на острове Хонсю и городом Фукуока на острове Кюсю было приостановлено движение скоростных поездов. Более того, наблюдаются перебои в движении поездов между японской столицей и городом Осака.

10 августа вулкан Симмоэ, который находится на острове Кюсю, выбросил столб раскаленного пепла и дыма на высоту более трех километров. В связи с этим жителей ряда городов, включая Такахару и Кобаяси в префектуре Миядзаки, предупредили о возможном выпадении большого количества вулканического пепла.

Ранее в Японии более 10 тыс. человек потребовалась госпитализация из-за жары.

