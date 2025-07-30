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Тысячам японцев потребовалась госпитализация из-за жары

Mainichi: более 10 тысяч человек в Японии за неделю попали в больницу из-за жары
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Pawel Mazur/Shutterstock/FOTODOM

Более 10 тыс. жителей Японии за неделю попали в больницы с заболеваниями, связанными с жарой. Об этом сообщила газета The Mainichi.

В статье говорится, что в этот период температура воздуха превышала 35°C в 318 точках наблюдения из 914. Рекордные значения зафиксировали в 37 пунктах, в том числе в префектуре Гифу в центре страны. Здесь воздух прогревался до 39,8°C.

«По данным Агентства по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями, за семь дней, начиная с 21 июля, 10 804 человека были госпитализированы из-за теплового удара, теплового истощения и других заболеваний», — говорится в материале.

Из него следует, что врачи не смогли спасти 16 человек.

При этом 260 пациентам потребовалась госпитализация более чем на три недели. Еще 3 624 человека нуждались в краткосрочном пребывании в больницах.

«Из тех, кто был госпитализирован, 55,6% были в возрасте 65 лет и старше», — отмечается в публикации.

Журналисты добавили, что в ближайшее время в Японии будет все так же жарко. В связи с этим власти призывают людей пить больше воды и правильно пользоваться кондиционерами.

Ранее в Общественной палате РФ прокомментировали возможность введения сиесты в жару.

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