СМИ сообщили, что главврач Ивановской городской больницы разбился на гидроцикле

Новый главный врач Ивановской городской больницы Евгений Стулов с дочерью Вероникой разбились на гидроцикле. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«Евгений Стулов с 20-летней дочерью Вероникой и 48-летним Сергеем З. решили погонять по реке Сунжа на гидроцикле», — говорится в сообщении.

По данным канала, компания передвигалась втроем на одном гидроцикле, однако водитель Сергей не справился с управлением и транспорт врезался в опору пешеходного моста. Журналисты отметили, что Стуловы погибли на месте инцидента. Водителя гидроцикла госпитализировали.

В публикации говорится, что Стулов стал исполняющим обязанности главного врача несколько недель назад. Трагедия произошла в Каменке, куда мужчина приехал отдыхать с семьей на выходные.

До этого в Зеленодольске ребенок и двое взрослых чуть не утонули из-за перевернувшейся моторной лодки. Инцидент произошёл в акватории Волги, когда очевидцы заметили, как лодка с тремя людьми оказалась в воде. Среди них были мужчина-водитель, женщина и 11-летняя девочка.

Ранее в Тверской области катер столкнулся с баржей, есть пострадавшие.