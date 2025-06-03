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Общество
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В Татарстане очевидцы спасли двух взрослых и ребенка, выпавших из лодки на Волге

В Татарстане три человека выпали из лодки на середине реки
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Варвара Гертье/РИА «Новости»

В Зеленодольске ребенок и двое взрослых едва не утонули из-за перевернувшейся моторной лодки. Об этом сообщает портал «ТатарИнформ».

Инцидент произошел в акватории Волги, очевидцы заметили, как на реке перевернулась моторная лодка с тремя людьми. Мужчина-судоводитель, женщина и 11-летняя девочка оказались в воде.

Местные жители сумели спасти пострадавших, несовершеннолетней потребовалась медицинская помощь. У девочки диагностировано сотрясение мозга, она находится на амбулаторном лечении. По предварительной информации, причиной произошедшего стало несоблюдение правил безопасности на воде.

До этого сообщалось, что в Петербурге спасли туристку, которая упала в реку во время экскурсии на сапсерфе. Жительница Подмосковья не удержалась на доске и оказалась в холодной воде. На помощь пришли сотрудники ОМОН «Балтика», которые дежурили на катерах. Правоохранители помогли женщине выбраться из воды и доставили ее к берегу, где она переоделась. Медицинская помощь ей не потребовалась.

Ранее в Курской области рыбаки спасли тонувшего семилетнего мальчика.

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