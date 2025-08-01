В Тверской области катер столкнулся с баржей, есть пострадавшие

Четыре человека получили травмы в результате столкновения катера с баржей в Тверской области. Об этом сообщает Telegram-канале SHOT.

По данным канала, инцидент произошел 1 августа на реке Волга близ деревни Староселка и города Калязин. Во время аварии все пострадавшие оказались за бортом. Троих из них на берег вытащили местные жители, еще одного — матросы баржи. Среди пострадавших нет детей, все они в возрасте 54 лет.

На месте происшествия работают службы экстренного реагирования.

До этого в Зеленодольске ребенок и двое взрослых чуть не утонули из-за перевернувшейся моторной лодки. Инцидент произошёл в акватории Волги, когда очевидцы заметили, как лодка с тремя людьми оказалась в воде. Среди них были мужчина-водитель, женщина и 11-летняя девочка. С помощью местных жителей пострадавших удалось спасти, однако девушке понадобилась медицинская помощь. У нее диагностировали сотрясение мозга, и сейчас она находится на амбулаторном лечении. Предварительно причиной происшествия стало нарушение правил безопасности на воде.

Ранее в Курской области рыбаки спасли тонувшего семилетнего мальчика.