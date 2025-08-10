На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полицейские накрыли бордель в квартире на юго-западе Москвы

МВД: в Москве задержали приезжих, которые превратили квартиру в бордель
true
true
true
close
Shutterstock/Motortion Films

Сотрудники уголовного розыска Юго-Западного административного округа Москвы задержали подозреваемых в организации борделя. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по столице.

По данным ведомства, двое приезжих мужчин вместе с женщиной устроили в квартире на улице Профсоюзная притон, где оказывались интимные услуги. В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были задержаны по месту совершения противоправных действий. Их обязанности включали сбор денег, общение с клиентами, закупку товаров для нелегальной деятельности и управление притоном.

При обыске помещения полицейские изъяли тетради с записями, деньги, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией» (ч. 1 ст. 241 УК РФ). Все фигуранты заключены под стражу. Кроме того, полицейские задержали двух женщин в возрасте 31 и 35 лет, которые непосредственно оказывали интимные услуги за деньги. На них составили административные протоколы по статье «Занятие проституцией».

Ранее мать заставляла свою дочь-подростка заниматься проституцией, чтобы покупать себе наркотики.

