Мать заставила 11-летнюю дочь заниматься проституцией, чтобы покупать себе наркотики

В Таиланде женщину задержали за организацию проституции с участием дочери

Женщина и ее сестра из Таиланда заставляли несовершеннолетнюю дочь заниматься проституцией и забирали себе все деньги. Об этом сообщает Bangkok Post.

О произошедшем стало известно после того, как 13-летняя девочка рассказала отцу и мачехе. По ее словам, когда ей было 11 лет, мать и тетя устраивали ей встречи с 50-летним мужчиной.

Так, в августе 2023-года тетя отвезла племянницу к этому человеку, который позже отвез девочку в отель. Позже она вернулась домой в крови, но мать списала это на месячные.

Спустя два месяца тетя снова привезла племянницу мужчине, но на этот раз девочка сопротивлялась.

«По имеющимся данным, он сказал матери больше не приводить ребенка, из-за чего женщина обругала свою дочь», – сообщается в публикации.

По словам школьницы, ее мать употребляла наркотики и использовала дочь, чтобы забирать вещества у друзей. У родительницы также были крупные долги.

Отец обратился в местный фонд, который помогает в подобных ситуациях, затем о ситуации узнали в полиции. Девочка и ее сестра сейчас находятся под опекой фонда.

Мать тем временем арестовали, ее обвиняют в торговле людьми и вовлечении ребенка в сексуальную эксплуатацию. Тетю и мужчину, который платил за интим с ребенком, ищут.

Ранее работники российской гостиницы с баней устроили притон с проститутками и поплатились.