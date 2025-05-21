На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мать заставила 11-летнюю дочь заниматься проституцией, чтобы покупать себе наркотики

В Таиланде женщину задержали за организацию проституции с участием дочери
close
Depositphotos

Женщина и ее сестра из Таиланда заставляли несовершеннолетнюю дочь заниматься проституцией и забирали себе все деньги. Об этом сообщает Bangkok Post.

О произошедшем стало известно после того, как 13-летняя девочка рассказала отцу и мачехе. По ее словам, когда ей было 11 лет, мать и тетя устраивали ей встречи с 50-летним мужчиной.

Так, в августе 2023-года тетя отвезла племянницу к этому человеку, который позже отвез девочку в отель. Позже она вернулась домой в крови, но мать списала это на месячные.

Спустя два месяца тетя снова привезла племянницу мужчине, но на этот раз девочка сопротивлялась.

«По имеющимся данным, он сказал матери больше не приводить ребенка, из-за чего женщина обругала свою дочь», – сообщается в публикации.

По словам школьницы, ее мать употребляла наркотики и использовала дочь, чтобы забирать вещества у друзей. У родительницы также были крупные долги.

Отец обратился в местный фонд, который помогает в подобных ситуациях, затем о ситуации узнали в полиции. Девочка и ее сестра сейчас находятся под опекой фонда.

Мать тем временем арестовали, ее обвиняют в торговле людьми и вовлечении ребенка в сексуальную эксплуатацию. Тетю и мужчину, который платил за интим с ребенком, ищут.

Ранее работники российской гостиницы с баней устроили притон с проститутками и поплатились.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами