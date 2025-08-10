На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мошенники разбудили петербуржца посреди ночи и выманили у него почти 15 млн рублей

Пожилой петербуржец отдал запасы валюты мошенникам, разбудившим его посреди ночи
Shutterstock

Пенсионер из Санкт-Петербурга потерял сбережения после ночного звонка, сообщает портал «Конкретно.ру».

Около двух часов ночи 7 августа 68-летнего жителя Кировского района разбудил телефонный звонок. Собеседник убедил растерянного пенсионера в том, что ему необходимо «задекларировать» свои средства и сделать это нужно как можно быстрее, так как деньги могут изъять сотрудники правоохранительных органов в рамках уголовного дела.

Петербуржец испугался и согласился передать $80 тыс. и €90 тыс. (около 15 млн рублей) курьеру, который подошел к его дому на Турбинной улице. Тот был одет в классический серый костюм, а на голове у него была кепка.

Впоследствии обманутый мужчина обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

До этого посылка с маркетплейса обошлась россиянке в 4,5 млн рублей. Все началось с того, что жительнице села Верхняя Тойма позвонил лжесотрудник маркетплейса, убедивший ее сообщить код из СМС для «получения посылки». Затем аферист, представившись сотрудником спецслужб, в течение десяти дней убеждал женщину, что ее деньги находятся под угрозой. Под давлением злоумышленников пенсионерка сняла все свои сбережения, оформила два кредита и заняла деньги у знакомых.

Ранее мужчина отдал мошенникам больше $60 млн, думая, что общается с Богом.

