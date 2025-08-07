Мужчина отдал мошенникам больше $60 млн, думая, что общается с Богом

В США экс-владелец франшизы Pizza Hut отдал мошенникам, представившимся вестниками Бога, больше $60 млн, пишет New York Post.

В федеральный суд Оклахомы подан иск, в котором утверждается, что 91-летнего «благочестивого христианина» и бывшего бизнесмена Джина Бикнелла обманули на $60 млн, используя религиозные манипуляции и выдавая себя за вестников Бога.

Как пишут СМИ, Бикнелл, проживавший во Флориде, был вовлечен в масштабную мошенническую схему, связанную с проектом тематического парка American Heartland в городе Винита, штат Оклахома. Проект, задуманный как конкурент Диснейленда, так и не был реализован – вместо парка с современным аквапарком, отелем и кемпингом на месте оказалась лишь гравийная дорога и забор.

По версии истца, мошенничество осуществлялось в течение нескольких лет под видом «божественных откровений». Главными фигурантами дела названы проповедник из Миссури Ларри Уилхайт, а также предприниматели Ричард Силанскас и Стивен Хедрик. Им вменяется организация «психологической манипуляции», в ходе которой Бикнеллу рассылались электронные сообщения, якобы исходящие от Бога.

Судебные документы утверждают, что злоумышленники «внушили Бикнеллу, что он исполняет волю Бога», побуждая его вкладывать миллионы в приобретение земли и развитие проекта. Бикнелл, бывший владелец франшизы Pizza Hut, происходивший из скромной семьи, поверил в божественное предназначение парка и вложил в него все свое состояние.

Однако, как утверждается в иске, деньги использовались не по назначению – часть средств, по данным следствия, была потрачена на личные нужды обвиняемых и их семей. В итоге за несколько лет проект так и не вышел за рамки начальных земляных работ.

Адвокаты Бикнелла утверждают, что мошенническая схема привела к тяжелым последствиям для его здоровья: пожилого мужчину якобы сразил инсульт, а также диагностировано серьезное эмоциональное расстройство.

Истец требует назначения суда присяжных и компенсации ущерба в неуказанном размере.

Ранее в США владелец потерянных денег подумал, что звонки из полиции были мошенничеством.