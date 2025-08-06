Путин поздравил строителей с праздником

Строительная отрасль РФ по праву считается одним из локомотивов экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин, поздравляя представителей сферы с Днем строителя во время открытия по видеосвязи новых объектов, передает ТАСС.

«Рад вас всех приветствовать в преддверии Дня строителя и поздравить с наступающим праздником всех работников и ветеранов нашего строительного комплекса», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что эта важнейшая отрасль по праву считается одним из локомотивов российской экономики.

«Всем известно: если в городе, поселке или селе идет активное строительство, значит, здесь есть перспективы развития. И эти планы претворяются в жизнь», — подчеркнул глава государства.

День строителя в России отмечается ежегодно во второе воскресенье августа. В 2025 году праздничная дата приходится на 10 августа.

В конце июня Путин заявил о необходимости увеличивать объемы возведения жилых домов в новых российских регионах. Глава государства также указал на важность создания условий для работы строительных компаний и формирования банка земельных участков.

Ранее Путин напомнил главе «Ростеха» про должок по строительству мусоросжигательных заводов.