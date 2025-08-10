Родители смогут бесплатно ездить с детьми до 4 лет в санатории с сентября

РИА: с 1 сентября детей до 4 лет можно будет бесплатно сопровождать в санатории

С 1 сентября в России родители смогут бесплатно сопровождать детей до четырех лет в санаторий для прохождения лечения. Об этом сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова.

По ее словам, с этой даты вступает в силу новый порядок организации санаторно-курортного лечения, который также вводит новые классификации природных лечебных ресурсов. В перечень добавлены семь видов: минеральные воды, лечебные грязи, бишофит, лечебные соли, лечебный климат, рапа лиманов и озер, а также лечебные природные газы.

Новый принцип предполагает, что показания будут привязываться к конкретному лечебному ресурсу. Так, при стенокардии врач сможет рекомендовать минеральные воды и лечебный климат, при сахарном диабете — только минеральные воды, а при туберкулезе — лечебный климат.

Фролова уточнила, что расширен и перечень противопоказаний. В него входят туберкулез в активной фазе, воспалительные полинейропатии, системные поражения соединительной ткани, заболевания с выраженным болевым синдромом, требующие постоянного приема обезболивающих или психотропных препаратов. Как и прежде, санаторное лечение недоступно при острых и подострых заболеваниях, инфекциях, включая передающиеся половым путем, а также заразных болезнях глаз и кожи.

Изменения также предусматривают дополнительные гарантии для маломобильных пациентов, которым теперь разрешено проходить лечение в сопровождении близких или доверенных лиц. Будут введены требования к оснащению санаториев и их персоналу, а документооборот с поликлиниками можно будет вести в электронном виде.

По мнению депутата, эти меры позволят значительно улучшить систему реабилитации и помогут пациентам быстрее вернуться к активной жизни.

