Эксперты раскритиковали законопроект о совместном воспитании детей после развода

В Госдуме планируют рассмотреть законопроект о совместном воспитании детей после развода. Авторы документа полагают, что эта мера поможет детям сохранить хорошие отношения с обоими родителями, однако реализация этой идеи грозит массой негативных последствий, убеждены юрист, председатель общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков и его советник по правовым вопросам Вадим Васенев. Принятие закона приведет к росту конфликтов, спорам родителей и, как следствие, страданиям детей, заявили они в беседе с 360.ru.

Разработанный депутатами документ – это не более, чем красивая, но оторванная от реальности инициатива, считают специалисты. Дети, по их мнению, могут стать просто заложниками ситуации, которая выстроится вокруг постоянно спорящих родителей, так как вероятность того, что предлагаемая система будет работать, крайне мала.

По мнению экспертов, введение подобных радикальных изменений требует предварительной работы, в том числе обеспечения гарантии того, что решения судов по семейным спорам будут выполняться обеими сторонами.

«Только тогда можно будет рассмотреть более сложные модели взаимодействия родителей после развода. Иначе это будет не «совместное воспитание», а «совместное мучение» для детей и их родителей», — подчеркнули общественники.

По их мнению, сама система совместного воспитания детей разведенными родителями вызывает массу вопросов, так как не учитывается, что разошедшиеся из-за разногласий люди будут постоянно срываться на детях. Ребенку придется перемещаться между двумя домами, двумя школами, адаптироваться к различным правилам и условиям, что грозит огромным стрессом для детской психики. Если родители не сумели найти общий язык и договориться о порядке общения с детьми, то и совместном воспитании, которое включает в себя массу аспектов жизни ребенка, они договориться не смогут, заключили специалисты.

Напомним, накануне группа депутатов Госдумы выступила с инициативой добавить в Семейный кодекс РФ новую статью, регламентирующую условия и порядок совместного воспитания детей родителями. Документ предполагает, что суд при отсутствии соглашения между супругами, с кем останется ребенок после развода, сможет по своему усмотрению установить порядок совместного воспитания. Он будет определять индивидуальный график проживания ребенка с каждым из родителей. При этом будет учитываться мнение родителей и самого ребенка, если он достиг 10-летнего возраста.

При этом уточняется, что суд не сможет назначать совместное воспитание, если у одного из родителей нет места жительства или он живет за рубежом.

В Госдуме ранее дали оценку законопроекту о совместном воспитании детей после развода.