В Балтиморе ужин на улице закончился массовой стрельбой

ABC: в Балтиморе во время стрельбы ранили шестерых, включая пятилетнюю девочку
В американском городе Балтимор (штат Мэриленд) в результате массовой стрельбы пострадали шесть человек, включая пятилетнюю девочку. Об этом сообщили журналистам ABCNews в полиции.

Инцидент произошел вечером 9 августа, около 20:50 по местному времени, в районе пересечения улиц Сполдинг и Куинсберри, где местные жители собрались на улице, чтобы поужинать.

По словам комиссара полиции Балтимора Ричарда Уорли, ребенок получил ранение в руку, и травма не представляет серьезной угрозы. В тяжелом состоянии находится 38-летний мужчина. Остальные пострадавшие — 23-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 32, 33 и 52 лет.

Информации о самом подозреваемом пока нет. В полиции отметили, что на месте было произведено множество выстрелов, а стрельба началась внезапно, когда люди сидели за столом и ели крабов.

Незадолго до этого в районе Таймс-сквер в Нью-Йорке произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека.

Ранее в университете США произошла стрельба.

