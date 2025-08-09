На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В центре Нью-Йорка произошла стрельба

AP: в Нью-Йорке при стрельбе на Таймс-сквер пострадали три человека
Shutterstock

В районе Таймс-сквер в Нью-Йорке произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на департамент полиции города.

Инцидент произошел в 01:20 по местному времени. Подробности того, как именно развивались события, пока не раскрываются. В соцсетях появилось видео, на котором видно, как люди убегают с места происшествия, полицейские окружают автомобиль и оказывают помощь пострадавшим, лежащим на земле.

По данным правоохранителей, один человек был задержан и допрошен по делу, однако обвинения ему пока не предъявили. Несколько человек госпитализированы, но их жизни ничего не угрожает, уточнили в полиции.

Журналисты отметили, что в этом году в Нью-Йорке зафиксировано заметное снижение уровня преступлений с применением огнестрельного оружия. По состоянию на 3 августа число перестрелок сократилось на 23% по сравнению с прошлым годом и стало минимальным за несколько десятилетий.

Ранее в университете США произошла стрельба.

