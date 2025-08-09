В университете США произошла стрельба

Стрельба произошла в университете Эмори в американском штате Джорджия. Об этом в соцсети X сообщает пресс-служба учебного заведения.

«Чрезвычайная ситуация в Эмори: стрельба кампусе Эмори-Атланта. <...> Избегайте этой зоны. Укрывайтесь на месте», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

В конце июля в общежитии университета Нью-Мексико в американском городе Альбукерке случилась стрельба. Неизвестным были ранены два человека, одного из них спасти не удалось, другой получил не угрожающие здоровью ранения.

До этого в Санкт-Петербурге арестовали подозреваемого в стрельбе из лука на заводе. 39-летний маляр, по предварительной информации, повздорил с коллегой на проходной. После этого он якобы выпустил в нее лучные стрелы. Также пострадала еще одна сотрудница, обе женщины попали в больницу в тяжелом состоянии.

Ранее в США притворившийся полицейским мужчина расстрелял политиков-демократов.