Тысячи жителей Израиля вышли на протест из-за планов по оккупации Газы

В Тель-Авиве прошли массовые протесты из-за планов Нетаньяху по оккупации Газы
Oren Alon/Reuters

В Тель-Авиве прошла массовая акция протеста на фоне решения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху установить контроль над всей территорией сектора Газа. Об этом сообщила газета Times of Israel.

«Тысячи протестующих собрались в Тель-Авиве и городах по всему Израилю в субботу вечером, чтобы призвать к заключению сделки по заложникам и соглашению о прекращении огня прежде, чем Израиль начнет свою запланированную миссию по захвату Газы», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что участники акции призвали к общей забастовке плана. По их словам, его реализация станет приговором для их близких.

По данным издания, это самые крупные акции протеста в Израиле за последние месяцы. Так, в Тель-Авиве митинг посетили минимум 10 тысяч человек.

4 августа телеканал N12 сообщил, что Нетаньяху при поддержке кабмина принял решение о полной оккупации сектора Газа. По данным журналистов, военные операции будут проводиться в том числе в районах, где радикальное палестинское движение ХАМАС удерживает израильских заложников.

В настоящий момент Армия обороны Израиля контролирует около 75% территории анклава. В рамках нового плана, израильские вооруженные силы перенесут под свое управление все оставшиеся зоны.

Ранее Трамп заявил, что решение об оккупации Газы должны принимать только власти Израиля.

