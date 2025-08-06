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Трамп заявил, что решение об оккупации Газы должны принимать только власти Израиля

Трамп: решать вопрос об оккупации сектора Газа должен Израиль
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Reuters

Возможная оккупация сектора Газы зависит лишь от решения правительства Израиля, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом сообщает телеканал CNN.

Отвечая в Вашингтоне на вопрос журналистов о возможности оккупации Газы, Трамп подчеркнул, что решать это должно правительство еврейского государства.

Президент США отметил, что сейчас он сосредоточен на поставках продовольствия палестинцам, которые нуждаются в еде. По его словам, Израиль окажет содействие в поставке гуманитарной помощи в сектор Газа.

5 августа сообщалось, что кабинет министров Израиля планирует в четверг провести заседание, на котором будет поднят вопрос о возможной полной оккупации сектора Газа.

Военные операции будут проводиться в том числе в районах, где радикальное палестинское движение ХАМАС удерживает израильских заложников. В настоящий момент Армия обороны Израиля контролирует около 75% территории.

Ранее бывшие сотрудники спецслужб обратились к Трампу из-за войны в Газе.

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