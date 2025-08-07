На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно количество россиян, получающих пенсии

СФР: в России насчитывается 40,8 млн пенсионеров
РИА Новости

В России проживает почти 41 миллион пенсионеров. Об этом, ссылаясь на данные Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Социального фонда; СФР), Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

На 1 июля текущего года на учете в системе Социального фонда 40 811 900 человек. В начале года пенсионеров было больше — 41,2 миллиона.

7,6 миллиона пенсионеров работают, 2,3 миллиона получают пенсию по инвалидности, 1,45 миллиона — по потере кормильца.

5 августа сообщалось, что средний размер пенсии россиян, состоящих на учете в системе Социального фонда России, в июле 2025 года составил 23 456 рублей. Пенсии неработающих россиян в статусе пенсионеров в среднем на 2,8 тысячи рублей превышают пенсии работающих.

Средний размер назначенных пенсий у женщин, состоящих на учете в системе Социального фонда, впервые с 2015 года превысил размер выплат у мужчин.

Ранее россиянам объяснили, почему в 2025 году никто не выйдет на пенсию.

