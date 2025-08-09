На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генералу Галимуллину вынесли приговор

Военный суд в Москве условно осудил генерала Галимуллина за растрату и подлог
Алексей Филиппов/РИА Новости

Военный суд в Москве приговорил генерал-майора Анвара Галимуллина к 2,5 года колонии условно за растрату и служебный подлог. Об этом сообщает ТАСС.

Испытательный срок для военнослужащего будет длиться три года. Помимо условного срока, суд приговорил его к штрафу в размере 500 тыс. рублей.

Предполагаемый подельник Галимуллина, полковник запаса Юрий Убогий, был приговорен к 1,5 года колонии условно, также с тремя годами испытательного срока и штрафом. Обоим было запрещено занимать руководящие должности в течение двух лет. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

До этого суд приговорил экс-сотрудника Минобороны Владимира Шестерова к шести годам колонии за хищения в парке «Патриот».

Также с Шестерова было взыскано более 24 млн рублей в качестве компенсации ущерба. Из них 18 млн рублей будут переданы министерству обороны, а оставшиеся более 6 млн — в пользу парка «Патриот».

Сторона обвинения просила приговорить экс-генерала к 6,5 годам колонии, защита же призывала учесть его сотрудничество со следствием и не лишать свободы.

Ранее генералу Росгвардии предъявили обвинение в коррупции.

Все новости на тему:
Аресты в Минобороны
