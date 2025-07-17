«Уповал на условный срок и пришел без вещей»: генерала посадили за хищения в парке «Патриот»

Фигуранта дела о хищениях в парке «Патриот», экс-сотрудника Минобороны Владимира Шестерова приговорили к шести годам колонии, а также лишили звания и госнаград. Он признал свою вину и дал показания на бывшего замглавы МО Павла Попова, потому рассчитывал на условный срок — и пришел на оглашение приговора без вещей для СИЗО и необходимых лекарств.

Бывший заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров приговорен к шести годам лишения свободы, а также лишен звания генерал-майора и государственных наград. Решение вынес Одинцовский гарнизонный суд, признавший экс-военного виновным в хищении средств при строительстве парка «Патриот».

«Окончательно назначить Шестерову наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в колонии общего режима», — постановил суд.

Также с Шестерова взыскано более 24 млн рублей в качестве компенсации ущерба . Из них 18 млн рублей будут переданы министерству обороны, а оставшиеся более 6 млн — в пользу парка «Патриот».

Сторона обвинения просила приговорить экс-генерала к 6,5 года колонии, защита же призывала учесть его сотрудничество со следствием и не лишать свободы. На оглашение приговора Шестеров пришел без вещей для СИЗО и лекарств, сообщило РИА Новости.

«Шестерова, который уповал на условный срок, вскоре после оглашения приговора взяли под стражу в зале суда, что вызвало обеспокоенность его бывшей супруги, так как он не взял вещи для изолятора, а также лекарства. Он страдает от диабета и нуждается в инсулине», — говорится в материале агентства.

Уголовное дело в отношении генерала рассматривалось в особом порядке, так как Шестеров полностью признал свою вину в мошенничестве на сумму около 25 млн рублей. Аналогично признал вину и его соучастник, бывший директор «Патриота» Вячеслав Ахмедов. Осенью прошлого года оба фигуранта заключили досудебное соглашение со следствием, что позволило ускорить рассмотрение дела в суде.

Кроме того, Шестеров и Ахмедов дали показания на бывшего замглавы Минобороны РФ Павла Попова, который курировал строительство парка «Патриот» и вместе с ними организовал хищение.

По данным прокуратуры, Шестеров вместе с Поповым на украденные из парка «Патриот» деньги построили на участке в СНТ «Звезда» под Красногорском жилой двухэтажный дом, баню, жилое помещение и гараж . Этот участок принадлежал сыну генерала Попова. Бюджетные средства также пошли на возведение ограждения, систему видеонаблюдения, мебель и сантехнику.

Шестеров при этом в суде заявил, что никакой выгоды от этого не получил, а лишь курировал стройку.

ОПГ генерала Попова

Как заявил в суде представитель Главной военной прокуратуры, ведомство считает Попова организатором преступной группы, похищавшей бюджетные средства.

Согласно материалам дела, экс-замминистра обороны курировал развитие «Патриота» с 2021 по 2024 год. Именно в этот период, по версии следствия, и был сформирован умысел на создание организованной преступной группы. Представитель прокуратуры зачитал обвинительное заключение, в котором говорится, что не позднее марта 2022 года генерал вовлек в противоправную схему директора парка Ахмедова и генерал-майора Шестерова.

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Попову предъявлен целый ряд обвинений, включая мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК), превышение должностных полномочий (п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК), а также незаконный оборот оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Суммарно по этим статьям ему может грозить более 20 лет лишения свободы. С августа 2024 года он находится под арестом, но отрицает все обвинения и своей вины не признает.

Согласно заявлению защиты, состояние здоровья генерала в последние месяцы резко ухудшилось. В мае его экстренно госпитализировали из СИЗО, а в июне стало известно, что 68-летний Попов проходит лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По словам адвоката, у него диагностировано обострение хронических заболеваний, и врачи оценивают его состояние как тяжелое.