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Россиянка лишилась жилья и машины, продиктовав по телефону номер СНИЛС

В Воронеже женщина лишилась жилья и машины, продиктовав номер СНИЛС
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Shutterstock

В Воронеже 33-летняя местная жительница лишилась жилья и машины, доверившись мошенникам. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Неизвестный позвонил женщине и сообщил, что в городе якобы планируется замена страховых полисов, и попросил ее продиктовать номер СНИЛС. Россиянка последовала инструкции, а через несколько минут ей позвонил «сотрудник портала «Госуслуги», который убедил горожанку, что ее аккаунт взломали и теперь аферисты якобы оформляют на нее кредиты.

Женщина поверила злоумышленникам и последовала всем дальнейшим советам «сотрудников» силовых и государственных структур. Она продала квартиру и машину, а все вырученные деньги отправила на счета преступников. Ущерб превысил 4 млн рублей.

Позже женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников с участием подростков.

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