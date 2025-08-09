Маск раскритиковал «Википедию»

Американский миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети X раскритиковал «Википедию».

Его пост стал ответом на комментарий сооснователя онлайн-энциклопедии Ларри Сэнгера, в котором тот написал о необъективности платформы. Маск согласился с тем, что она не подходит для проверки фактов.

По мнению бизнесмена, редполитика «Википедии» является слишком левоцентричной и нигилистической. Реальные источники имеют гораздо большее значение.

В мае депутат Госдумы Нина Останина в ходе заседания рабочей группы по медиабезопасности несовершеннолетних заявила о необходимости блокировки онлайн-энциклопедии «Википедия» из-за искажения исторических фактов и отсутствия возрастных ограничений. Она зачитала названия некоторых статей из «Википедии», таких как «ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-родительство», «Однополые браки», «Гомосексуализм», и привела в пример статью о событиях в Одессе, «где 200 русских националистов напали на украинцев». Депутат уверена, что подобные ресурсы угрожают информационной безопасности молодежи, вовлекая их в опасную деятельность через интернет.

Ранее сообщалось, что китайская домохозяйка 10 лет публиковала ложные статьи о РФ в «Википедии».