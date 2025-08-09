На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Маск раскритиковал «Википедию»

Маск раскритиковал «Википедию» за необъективную редакционную политику
true
true
true
close
Global Look Press

Американский миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети X раскритиковал «Википедию».

Его пост стал ответом на комментарий сооснователя онлайн-энциклопедии Ларри Сэнгера, в котором тот написал о необъективности платформы. Маск согласился с тем, что она не подходит для проверки фактов.

По мнению бизнесмена, редполитика «Википедии» является слишком левоцентричной и нигилистической. Реальные источники имеют гораздо большее значение.

В мае депутат Госдумы Нина Останина в ходе заседания рабочей группы по медиабезопасности несовершеннолетних заявила о необходимости блокировки онлайн-энциклопедии «Википедия» из-за искажения исторических фактов и отсутствия возрастных ограничений. Она зачитала названия некоторых статей из «Википедии», таких как «ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-родительство», «Однополые браки», «Гомосексуализм», и привела в пример статью о событиях в Одессе, «где 200 русских националистов напали на украинцев». Депутат уверена, что подобные ресурсы угрожают информационной безопасности молодежи, вовлекая их в опасную деятельность через интернет.

Ранее сообщалось, что китайская домохозяйка 10 лет публиковала ложные статьи о РФ в «Википедии».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами