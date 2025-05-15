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В России захотели заблокировать «Википедию»

Депутат Останина предложила заблокировать «Википедию» за искажение истории
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Нина Зотина/РИА Новости

Депутат Госдумы Нина Останина в ходе заседания рабочей группы по медиабезопасности несовершеннолетних заявила о необходимости блокировки онлайн-энциклопедии «Википедия» из-за искажения исторических фактов и отсутствия возрастных ограничений.

«Когда мы видим, что «Википедия» не указывает возрастные ограничения и сознательно искажает историческую правду, вопрос о ее блокировке становится очевидным», — сказала Останина.

Депутат зачитала названия некоторых статей из «Википедии», таких как «ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-родительство», «Однополые браки», «Гомосексуализм». Также она привела в пример статью, о событиях в Одессе, «где 200 русских националистов напали на украинцев».

По ее словам, подобные ресурсы угрожают информационной безопасности молодежи, вовлекая их в опасную деятельность через интернет.

В США в апреле того года федеральный прокурор округа Колумбия Эдвард Мартин обвинил «Википедию» в пропаганде и манипулировании информацией об истории страны. В письме Мартина в адрес фонда Wikimedia сказано, что манипуляция информацией на платформе включает переписывание ключевых исторических событий и биографических данных нынешних и бывших американских лидеров, а также «других вопросов, затрагивающих нацбезопасность и интересы США».

Ранее из «Википедии» удалили статью о расправе ВСУ над мирными жителями в Курской области.

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