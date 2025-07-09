Китайская домохозяйка 10 лет публиковала ложные статьи о России в Википедии

Жительница Китая долгое время создавала в китайской версии Википедии статьи с недостоверной информацией о России. На несоответствия обратил внимание китайский писатель-фантаст Ифань, который искал материал для своего нового произведения.

Причиной скандала стала статья о Кашинском серебряном руднике, который якобы существовал в XIV веке и был источником конфликта между Тверским и Московским княжествами. Эту статью подготовила автор под псевдонимом Чжэмао, которая утверждала, что она дочь дипломата и выпускница МГУ.

При внимательном изучении текста Ифань заметил несколько несоответствий: китайская версия статьи была значительно длиннее и более подробной, чем русская, а ссылки на источники в основном не имели отношения к описываемым событиям.

О своем открытии Ифань рассказал в соцсетях, и вскоре о нем узнали редакторы и другие волонтеры Википедии.

В итоге выяснилось, что Чжэмао — обычная домохозяйка, которая за 10 лет написала более 200 фальшивых статей о российской истории. Ее материалы содержали вымышленные события, но были оформлены так, что вызывали доверие у читателей. Сообщество Википедии тоже годами не замечало подлога. Более того, Чжэмао даже получила «вики-орден» — награду за вклад в развитие энциклопедии.

Ранее в России захотели заблокировать «Википедию».