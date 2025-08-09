На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Крупный пожар в Крыму локализовали

МЧС: лесной пожар в Крыму локализовали на двух гектарах
Крупный лесной пожар в Крыму локализовали на площади два гектара. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

«Авиацией МЧС России сброшено 60 тонн воды за 20 раз. Воздушные судна забирают воду из Черного моря»‎, — говорится в сообщении.

На данный момент, на земле тушение продолжают более 170 специалистов, задействовано 48 единиц техники.

Других подробностей нет.

О возгорании лесного массива стало известно в субботу, 9 августа.

7 августа крупное возгорание ликвидировали в поселке Орджоникидзе городского округа Феодосии. Всего к ликвидации природного пожара привлекали 142 человека, 25 единиц техники, из них от МЧС России 61 человек и девять единиц техники. Площадь пожара составляла четыре гектара.

12 июля в МЧС сообщали, что к тушению ландшафтного пожара на Крымском полуострове привлекли авиацию. По данным ведомства, в двух километрах от села Прудовое на площади 21 гектара загорелась лесная подстилка и сухая растительность. Тушение огня осложнялось ветром и высокой температурой. Позднее в чрезвычайном ведомстве сообщили, что площадь пожара выросла до 40 гектаров.

Ранее сообщалось, что бушующий лесной пожар во Франции стал самым крупным с 1949 года.

