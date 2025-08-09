На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Крымчанин избил мужчину до потери сознания из-за того, что тот не уступил дорогу

В Феодосии мужчину арестовали за избиение водителя до потери сознания
true
true
true
close
Shutterstock

В Крыму суд избрал меру пресечения водителю, которого подозревают в нападении на человека. Об этом сообщает Феодосийский городской суд.

Инцидент произошел в Феодосии, на Южной улице. По данным инстанции, другой водитель не пропустил машину мужчины, поэтому последний вышел на разборки.

Сначала между водителями возник словесный конфликт, но вскоре зачинщик избил оппонента, после чего тот потерял сознание. После произошедшего мужчина скрылся с места.

«В результате умышленных противоправных действий обвиняемого потерпевшему причинены множественные телесные повреждения головы», – сообщается в публикации.

В отношении зачинщика возбудили уголовное дело. Суд отправил его под стражу на два месяца.

До этого в Приморском крае меру пресечения избрали местному жителю, который катался на гидроцикле в море и случайно наехал на сапборд, где отдыхали дети. Девочки получили травмы.

Ранее в Москве произошло «очень дорогое» ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами