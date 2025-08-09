Крымчанин избил мужчину до потери сознания из-за того, что тот не уступил дорогу

В Феодосии мужчину арестовали за избиение водителя до потери сознания

В Крыму суд избрал меру пресечения водителю, которого подозревают в нападении на человека. Об этом сообщает Феодосийский городской суд.

Инцидент произошел в Феодосии, на Южной улице. По данным инстанции, другой водитель не пропустил машину мужчины, поэтому последний вышел на разборки.

Сначала между водителями возник словесный конфликт, но вскоре зачинщик избил оппонента, после чего тот потерял сознание. После произошедшего мужчина скрылся с места.

«В результате умышленных противоправных действий обвиняемого потерпевшему причинены множественные телесные повреждения головы», – сообщается в публикации.

В отношении зачинщика возбудили уголовное дело. Суд отправил его под стражу на два месяца.

До этого в Приморском крае меру пресечения избрали местному жителю, который катался на гидроцикле в море и случайно наехал на сапборд, где отдыхали дети. Девочки получили травмы.

Ранее в Москве произошло «очень дорогое» ДТП.