На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Приморском крае арестовали водителя гидроцикла, наехавшего на двух детей

СК: водителя наехавшего на детей в Приморском крае гидроцикла отправили в СИЗО
true
true
true
close
РИА Новости

Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал жителя Приморского края, обвиняемого в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, 5 августа мужчина катался на гидроцикле в акватории Японского моря на территории Хасанского района Приморского края. Тогда он совершил наезд на сапборд, на котором находились две несовершеннолетние девочки. В результате подростки получили телесные повреждения.

«Местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.2 ст. 263 УК РФ», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сколько времени он проведет в СИЗО, в ведомстве не уточнили.

Как рассказали в СК РФ, глава ведомства Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту происшествия с гидроциклом в Приморском крае. В частности, он потребовал представить ему доклад о проделанной работе.

Ранее на водохранилище в Воронежской области столкнулись гидроцикл и речной трамвай.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами