В Приморском крае арестовали водителя гидроцикла, наехавшего на двух детей

СК: водителя наехавшего на детей в Приморском крае гидроцикла отправили в СИЗО

Фрунзенский районный суд Владивостока арестовал жителя Приморского края, обвиняемого в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, 5 августа мужчина катался на гидроцикле в акватории Японского моря на территории Хасанского района Приморского края. Тогда он совершил наезд на сапборд, на котором находились две несовершеннолетние девочки. В результате подростки получили телесные повреждения.

«Местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.2 ст. 263 УК РФ», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сколько времени он проведет в СИЗО, в ведомстве не уточнили.

Как рассказали в СК РФ, глава ведомства Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту происшествия с гидроциклом в Приморском крае. В частности, он потребовал представить ему доклад о проделанной работе.

Ранее на водохранилище в Воронежской области столкнулись гидроцикл и речной трамвай.