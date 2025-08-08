На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве произошло «очень дорогое» ДТП

В Москве столкнулись BMW M8 и минивэн Mercedes-Benz
Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

В Москве столкнулись BMW M8 и минивэн Mercedes-Benz. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«Очень «дорогое» ДТП произошло на Саввинской набережной в центре Москвы: столкнулись BMW M8 и минивэн Mercedes-Benz. Общая стоимость автомобилей составляет примерно 30 млн рублей», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что у машин разбита передняя часть и оторваны капоты. На фотографии также заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

По предварительной информации, в результате произошедшего никто серьезно не пострадал.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге на Новоизмайловском проспекте водитель на каршеринге врезался в припаркованные автомобили. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как каршеринг на скорости влетает в две машины, от удара его отбрасывает в сторону.

Ранее ДТП парализовало движение в Москве.

