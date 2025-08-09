Власти Курской области рассказали о количестве сбитых беспилотников за ночь

Хинштейн: за ночь над Курской областью силами ПВО было сбито 27 беспилотников

В Курской области в ночь на субботу, 9 августа, силами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено 28 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В течение прошедшей ночи над Курской областью уничтожено 28 вражеских беспилотников. К счастью, обошлось без пострадавших!» — говорится в сообщении.

По его словам, упавшие в деревне Студенок Железногорского района обломки повредили здание детского сада: в нем выбиты окна и повреждена стена. В результате падения обломков в селе Трояново повреждены окна и стена частного дома, а также крыша сарая.

В свою очередь, в деревне Прилепы (Конышевский район) окна выбиты в двух домах, повреждена линия электропередачи, а в селе Шумаково (Солнцевский район) повреждены 2 ангара местной птицефабрики.

Сообщается, что в скором времени планируется начать восстановительные работы. Хинштейн призвал местных жителей не приближаться к подозрительным предметам, в случае их обнаружения.

Накануне Минобороны РФ заявило, что системы ПВО за прошедшую неделю сбили 1508 украинских дронов. За аналогичный промежуток времени были ликвидированы восемь крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow, девять управляемых авиационных бомб и столько же реактивных снарядов от систем залпового огня HIMARS.

Ранее в Запорожье российские ПВО сбили украинский истребитель.