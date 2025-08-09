Задержаны подозреваемые в разбойном нападении на почту в Москве

ТАСС: силовики задержали подозреваемых в нападении на почту на юге Москве

Силовики задержали подозреваемых в разбойном нападении на отделение почты на юге Москвы и хищении почти 5 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Подозреваемые задержаны», — сообщил собеседник агентства, не уточнив подробности.

Накануне в Москве произошло вооруженное нападение на отделение Почты России. Злоумышленниками оказались мужчина и женщина. Они проникли в здание через служебный вход — по неизвестной причине он был не закрыт, и, угрожая работнику пистолетом, забрали почти 5 млн рублей. Инцидент произошел 8 августа около 7:00 в районе Царицыно на улице Медиков, 20.

По информации городской прокуратуры злоумышленники забрали порядка 4,8 млн рублей, а затем уехали на такси.

Позднее произошедшее прокомментировала пресс-служба Почты России. Выяснилось, что в результате ограбления никто из сотрудников почты не пострадал. В компании подчеркнули, что финансовые средства, используемые Почтой России, застрахованы. Несмотря на утрату денег, все обязательства перед клиентами компания выполнит в срок и в полном объеме. Подробности — в материале «Газеты.Ru.»

Ранее в Волгоградской области мужчина ограбил почту, напав на сотрудницу с перцовым баллончиком.