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Россиянин ограбил почту, напав на сотрудницу с перцовым баллончиком

В Волгоградской области мужчина ограбил почту и получил 3 года колонии
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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Житель Камышина получил три года колонии за разбойное нападение на отделение почты и нападение на женщину. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

По данным следствия, 26-летний обвиняемый в маске и капюшоне ворвался в отделение почты. Заперев двери, он распылил в лицо сотрудницы почты перцовый баллончик и принялся искать наличные. Испуганная женщина попыталась убежать, но грабитель догнал ее у двери, схватил за шею и стал требовать деньги.

Женщина сумела вырваться и выбежать на улицу, грабитель с места преступления скрылся. Подозреваемого в ограблении задержали, приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае приезжий из Тувы обокрал посетителя ресторана, который заснул за столиком. Злоумышленник убедился, что за ним никто не наблюдает, украл у спящего телефон, снял с его пальца обручальное кольцо и скрылся. Общий ущерб составил 17 тысяч рублей. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемого. 34-летнего мужчину задержали, возбуждено уголовное дело о краже, фигуранту может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее россиянин украл у спящего друга 300 тысяч рублей и закопал их в лесу.

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